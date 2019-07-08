مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

08 يوليه 2019 - 06:37 م

حرص أحمد حجازي وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، رسالة اعتذار إلى الجماهير المصرية بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال حجازي على صفحته الشخصية على تويتر: "بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكو وحلمنا في ارضنا ووسط جماهيرنا واهلنا ".

ووجه مدافع وست بروميتش شكره للجماهير قائلًا: "بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي ".

وكان المنتخب الوطني خرج من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد .