» انهيار صومعة قمح بالمنيا

انهارت منذ قليل أجزاء من صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، نتيجة شروخ ظهرت بها فجأة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأثر الانهيار الجزئي بالصومعة على أخرى بجوارها، حيث تم فصل التيارات الكهربائية، تحسبًا لانهيار أي صومعة أخرى.

وتلقت قوات الأمن بالمنيا، بلاغا من أهالي مركز بني مزار يفيد بسماع صوت يشبه بانفجار وغبار كثيف بالمنيا، وبفحص البلاغ تبين انهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وأنه حتى الآن لم يجرى رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.