مهاجم جنوب إفريقيا: فوزنا على مصر منحنا ثقة كبيرة

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لم يكن بيننا لاعب كبير على الباقين أو يفرض رأيه ولذلك نجحنا

أبدى ليبو موتيبا، مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، ثقته الكبيرة في زملائه من أجل الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بشرط الاحتفاظ بنفس العقلية الإيجابية التي لعبوا بها في الفترة الماضية .

وحجز منتخب جنوب أفريقيا مقعده في دور الثمانية بعدما تفوق على منتخب مصر بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 .

وقال لاعب جنوب أفريقيا في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الجنوب أفريقي: "في المباراة ضد مصر، بذل اللاعبون مجهودًا كبيرًا، وكان هناك تركيز بنسبة 100%، نحن الأن بحاجة إلى مواصلة ذلك، فالفوز على مصر منحنا حافزًا كبيرًا ورفع روحنا المعنوية، وبات لدينا شغف كبير باللعب أمام نيجيريا، نحن بحاجة إلى عقلية إيجابية، وهذه تعليمات مدربنا ستيوارت باكستر، سر نجاحنا هو اتباع تعليمات المدرب".

وأردف موتيبا: "باكستر يعرف ما يجب علينا فعله ضد نيجيريا، هو المسئول عن المباراة وسوف نتبع تعليماته، لقد منحنا دفعة قوية أمام مصر، ونحن مستعدون لمواجهة نيجيريا، نريد أن نقدم كل شيء في هذه المباراة ".

وأكمل: "نيجيريا واحد من عمالقة أفريقيا، ولكن لسنا متأكدين إن كانوا أسرع من المصريين أو أكثر ذكاءً منهم أم لا؟، هناك شيء واحد ثابت وهو أن يجب معاملة نيجيريا يرى ليبو موتيبا مهاجم منتخب جنوب إفريقيا، أن فريقه يمكنه تحقيق إنجازات أكبر والذهاب إلى أماكن أبعد في الأدوار الإقصائية لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019، ولكن بشرط الاحتفاظ بنفس العقلية الإيجابية التي تحلوا بها في الفترة الماضية، ونتج عنها الفوز على المنتخب المصري في دور الـ 16 من البطولة .

وقال لاعب جنوب إفريقيا: "في المباراة ضد مصر، بذل اللاعبون مجهودًا كبيرًا، وكان هناك تركيز بنسبة 100%، نحن الأن بحاجة إلى مواصلة ذلك، فالفوز على مصر منحنا حافزا كبيرا ورفع روحنا المعنوية، وبات لدينا شغف كبير باللعب أمام نيجيريا، نحن بحاجة إلى عقلية إيجابية، وهذه تعليمات مدربنا ستيوارت باكستر، سر نجاحنا هو اتباع تعليمات المدرب ".

وأردف موتيبا في تصريحات صحفية: "باكستر يعرف ما يجب علينا فعله ضد نيجيريا، هو المسئول عن المباراة وسوف نتبع تعليماته، لقد منحنا دفعة قوية أمام مصر، ونحن مستعدون لمواجهة نيجيريا، نريد أن نقدم كل شيء في هذه المباراة ".

وأكمل: "نيجيريا واحد من عمالقة أفريقيا، ولكن لسنا متأكدون إن كانوا أسرع من المصريين أو أكثر ذكاءً منهم أم لا؟، هناك شيء واحد ثابت وهو أن يجب معاملة نيجيريا باحترام، وسوف نتبع تعليمات مدربنا لأنها سر نجاحنا ".

وعاد ليقول: "في المباراة ضد مصر قال لي المدرب أريدك أن تحتفظ بالكرة حتى يصل المهاجمون إلى الصندوق، لقد شرح لنا هدف الفوز على مصر قبل لعب المباراة، استلمت الكرة بعد لمسة سريعة من زملائي، اعتقد مدافع مصر أحمد حجازي أنني سألعب للأمام للتسجيل، وغيرت أسلوب اللعب ولعب الكرة بشكل مباشر وبسيط، لم أكن تحت ضغط للتسجيل ضد مصر، الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق، التسجيل مكافأة، ولكن الأهم أن يتخلى اللاعبون عن الجوائز الفردية والتركيز في مصلحة الفريق ككل"، وسوف نتبع تعليمات مدربنا لأنها سر نجاحنا ".

وحجز منتخب جنوب أفريقيا مقعده في دور الثمانية بعدما تفوق على منتخب مصر بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 .

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