ظهور جرئ لفنانة شهيرة بعد طلاقها للمرة الثالثة بأيام

08 يوليه 2019 - 07:41 م

أثارت الفنانة المصرية الشهيرة إيمي سالم، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة جريئة بفستان قصير، وذلك بعد طلاقها للمرة الثالثة من زوجها اللبناني للمرة الثالثة الشهر الماضي.

وأكدت الفنانة حقيقة المقولة الخاصة بزيادة جمال المرأة بعد الطلاق، وقالت ردا على سؤال تعليقا على أحدث صورة مثيرة لها : الواحدة ما بتحلوش الا إذا اطلقت دا حقيقة"، وأجمع متابعوها على تميز إطلالاتها بعد إعلان انفصالها عن الفنان اللبناني غسان المولى عقب زواج استمر 10 سنوات كاملة كانت تلتزم فيها بالإطلالات المحافظة.

إيمي نشرت عبر حسابها بموقع إنسجرام صورة جديدة لها بفستان قصير جدا، وعلقت عليها قائلة: الموضة مثل الأكل لا يجب أن تعتمد على قائمة واحدة للاختيارات، وتلقت سؤالا من متابع يقول: الواحدة ما بتحلوش الا إذا أطلقت دا سؤال، وأجابت على الفور: لا ...دي حقيقة مش سؤال مع أيقونة لوجه يضحك بشدة.

يذكر أن إيمي حرصت على إعلان طلاقها من النجم اللبناني غسان المولى بطريقة حضارية حفاظا على عشرة العمر وما بينهما من أطفال، وطلبت عبر بيان رسمي أصدرته وقتها عدم السؤال عن أسباب وكواليس الطلاق، أو نقل شائعات عن حياتها الخاصة، احتراما لثلاثة أطفال و"حرمة البيوت والحياة الخاصة

وقالت بعدما انتشر الخبر داخل مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بصدمة كبرى خاصة وأن الثنائي تجمعهما قصة حب كبيرة، أولاً أحب أشكر الـ 412 Missed call اللي جولي في خلال ساعتين والـ 1293 message ، ثانياً: كنت بفضل خبر انفصالي عن أبو أولادي ما يخدش الحجم الأوفر ده، لا إحنا أول ناس ولا آخر ناس تنفصل، ومهما كان إحنا عشرة عشر سنوات نتج عنها ثلاثة صبيان، اللي لسه ما يعرفوش خبر الانفصال في حين أن الوطن العربي كله عرف وده حاجة مخلياني في غاية الاستياء.

تابعت قائلة: ثالثا: أرجو عدم التحدث في هذا الموضوع لأن في مقولة بتقول إن البيوت أسرار.. بس واضح إن المقولة دي عمرها الافتراضي خلص، رابعا: مش من حق أي حد يعرف التفاصيل.. لأنها المفروض حاجة شخصية (المفروض)، خامسا: يا ريت الكلام يبقى على قد اللي أنا بكتبه وما يخدش حجم أكبر من حجمه لمصلحة الغير.. وما ننساش إن في أولاد في يوم من الأيام هيقروا أي حاجة هتتكتب عن أبوهم وأمهم.. فيا ريت نراعي ربنا في ده.

أضافت: سادسا: سيظل غسان عشرة عمري وحبي الأول و أبو أحلى 3 ولاد فيا ريت لا حد يألف ولا يبتكر سيناريو لسبب الطلاق.. لأنه في الأول و في الآخر نصيب.. ومحدش عارف ربنا كاتب إيه،

سابعا: السوشيال ميديا نقمتها أكبر من نعمتها.. ويا ريت الناس تستخدمها في الإطار الصحيح لما صنعت له وليس لضرر الغير، ثامنا: ربنا يهديني ويهديه عشان خاطر الولاد قبل خاطرنا، {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}".

واكتفى غسان بتدوينه بنفس التوقيت على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قال فيها: أعلن انفصالي عن زوجتي وصديقتي وأم أولادي إيمي، الطلاق الشرعي وقع اليوم، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب.

وقبلها كتب: إلهي استودعتك أبنائي يوسف، سالم و ساري قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني وعينك لم تغب فإحفظهم حفظا" يليق بعظمتك.







