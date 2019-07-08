» الصحة تمنح "كارت التعافي" للمعالجين من فيروس سى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشغيل عددٍ من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وسير العمل بالمرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والتعرف على أية عقبات في هذه المرحلة للعمل على حلها بشكل فوري.

وتطرّقت الدكتورة هالة زايد إلى ملف العلاج من فيروس " سي"، حيث أشارت إلى أن نحو مليون و50 ألف مواطن يتلقون العلاج المجانيّ من وزارة الصحة، وسيتم منح كل من يتعافى منهم " كارت التعافي" الموثق والمعتمد من الوزارة، وسيكون على كل من تم علاجه سواء من جانب وزارة الصحة أو عن طريق العلاج في مؤسسات خاصة أن يتوجه للجهات التابعة للوزارة للحصول على الكارت الذي سيكون بمثابة وثيقة مهمة للغاية لكل من تلقى العلاج.

كما تطرقت الدكتورة هالة زايد لما تم اتخاذه من إجراءات في البرنامج التجريبي للكشف عن صحة المرأة، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه تم الكشف عن 135 ألف حالة أول خمسة أيام من عمل البرنامج، كما أنه تجرى الاستعدادات حاليًا للإطلاق الرسمي للبرنامج في أواخر الأسبوع المقبل.


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