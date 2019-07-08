أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير باتحاد الكرة

08 يوليه 2019 - 11:00 م

طالب الإعلامي أحمد موسى، الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بالتعبير عن الرأي العام، خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية، محذرًا من إعادة ترشح الأعضاء السابقين.



وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تخيل أن أعضاء الاتحاد ممكن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى، خلال الانتخابات المقبلة، ويبقى ولا كأننا عملنا حاجة».



وتابع: «المرة دي غير كأس العالم، الوضع مختلف الآن، فمصر هي المسؤولة عن تنظيم البطولة، وما حدث لن يمر بسهولة».

