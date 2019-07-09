بولتون: ترامب لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترامب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران.



وشدد بولتون على أن محاولات إيران للالتفاف على العقوبات ودعم النظام السوري غير مقبولة.