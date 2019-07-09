» تونس تكمل عقد فرق ربع النهائي بأمم إفريقيا

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الترجي التونسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكمل المنتخب التونسي، الإثنين، عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.
وتغلب المنتخب التونسي على نظيره الغاني في مباراة ماراثونية بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل منتخب.
تقدم المنتخب التونسي بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
وتعادل المنتخب الغاني بهدف عبر رامي البدوي لاعب تونس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+1 من زمن المباراة.
ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين ولكن لم ينجح أيًا منهما في تسجل أهداف، ومع إستمرار التعادل انتقل الفريقان لضربات الترجيح التي تحسم لصالح نسور تونس بنتيجة 5-4.
أحرز خماسية تونس كل من، نعيم سيلتي ووهبي الخرزي وديلان برون وياسين مرياح وفرجاني ساسي.
فيما سجل لغانا، مبارك واكاسو وجوردان أيو ولومور أغبينينو وتوماس بارتي، وأهدر كاليب أوكوبان.
بذلك، تضرب تونس موعدًا مع مدغشقر في ربع النهائي للبطولة القارية.
كما تحددت ملامح باقي مباريات ربع النهائي وتجمع، السنغال مع بنين، ونيجيريا مع جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار مع الجزائر. -

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