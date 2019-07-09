إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" كانت باتجاه السعودية

09 يوليه 2019 - 12:30 ص

قال التحالف العربي في اليمن، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنه أسقط طائرة حوثية "مسيّرة" كانت باتجاه السعودية.



ولم يحدد التحالف هدف الاستهداف المحتمل، غير أنه جاء بعد وقت قصير من حديث حوثي باستهداف مطار أبها السعودي، وتعطيل الملاحة وتعقيب من فضائية العربية السعودية بـ"استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض ما يعتقد أنها طائرة مسيرة للحوثيين".

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي أن "قوات التحالف تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، نقلت فضائية المسيرة التابعة للحوثيين عن متحدث عسكري، لم تسمه، أنه تم استهداف مواقع بمطار أبها، جنوبي السعودية، وتعطيل الحركة الملاحية به، دون الحديث عن خسائر.في المقابل، أكدت فضائية العربية السعودية، في نبأ عاجل "استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض ما يعتقد أنها طائرة مسيرة للحوثيين".

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها، كان أحدثها أمس الأول السبت.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.

