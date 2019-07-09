تعليق ناري لـ تامر أمين على فضيحة المنتخب.. هذا ما قاله

09 يوليه 2019 - 12:40 ص

عقب الإعلامي تامر أمين، على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، قائلًا: "خروج مصر من كأس الأمم كان عدلًا، وتأخر كثيرًا".

