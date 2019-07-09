عمرو أديب يطالب بالتشهير بهؤلاء بسبب هذا الأمر

09 يوليه 2019 - 01:00 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد إجراء عملية تنقية للبطاقات التموينية، تبين أن هناك 60 ألف مواطن يحصلوا على دعم تمويني وهو يمتلكون سيارات فارهة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن وزارة التموين أن هناك مواطنون يحصلون على التموين وفاتورة الكهرباء لمنازلهم لا تقل عن 1200 جنيه شهريًا، مضيفا: "حاجة تنقط".

