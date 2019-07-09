» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على انتشار هذا الأمر الخطير

09 يوليه 2019 - 01:10 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على ظاهرة انتشار الميك أب أرتيست، قائلًا: "هو انتوا عارفين الميكت أرتيست دي مين، وبتستخدم مواد فاسدة ولا لا، كل حاجة دلوقتي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي".





ولفت إلى أن ممارسة هذا النشاط بدون أي رقابة أمر مرفوض، معقبًا: "ظاهرة الميك أب أرتيست تؤدي إلى مصائب، وقد تصيب المرأة بأضرار في الوجه بسبب عدم استخدام مواد جيدة.









وقال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الميك أب أرتيست انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها قد تكون بمبالغ بسيطة.ولفت إلى أن ممارسة هذا النشاط بدون أي رقابة أمر مرفوض، معقبًا: "ظاهرة الميك أب أرتيست تؤدي إلى مصائب، وقد تصيب المرأة بأضرار في الوجه بسبب عدم استخدام مواد جيدة.