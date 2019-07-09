» فنانة شهيرة تبكي بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة

09 يوليه 2019 - 06:33 ص

بكت الفنانة مها المصري أثناء حديثها عن عمليات التجميل التي تسببت في تشوه ملامحها خلال الأعوام الماضية.



وقالت في لقاء مع برنامج "مع أو ضد" : "فكرت في اعتزال الفن أكثر من مرة بسبب انتقادات الجمهور التي تعرضت لها بعد تشوه وجهي بسبب عمليات التجميل".



وأضافت: ""كنت اتضايق وأقول غريبة الناس.. مبيحسوش بالواحد بيمر بإيه وده أصلا أمر ملكش علاقة بيه لأنه أمر شخصي".



وتابعت: "اللي بيؤلمني إنهم حصروا تاريخي كله في العمليات الفاشلة دي " .. مضيفة: ""الناس اللي بتكتب بشكل سيء دي ناس مريضة، لأن لازم الواحد يحب اللي حواليه عشان يحب حاله".



و وجهت رسالة للجيل الجديد من الفنانات الشابات، مطالبة إياهن بعدم محاولة تغيير شكلهن أو إجراء عمليات تجميل، بل يجب أن يحببن أشكالهن باختلافها وتنوعها.

