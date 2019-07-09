» بن سلمان يستعد لنشر كتابه الأول.. تفاصيل مثيرة

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يستعد الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لنشر كتابه الأول عن رحلته الفضائية كأول رائد فضاء عربي.

ويتأهب بن سلمان لنشر كتاب حول رحلته إلى الفضاء التي قام بها في يونيو عام 1985، حيث يعتبر أول رجل فضاء عربي قام برحلة فضائية.

وبحسب موقع "عرب نيوز"، يتجه الأمير السعودي سلطان بن سلمان لإطلاق كتابه "7 أيام في الفضاء" الذي يتحدث فيه عن رحلته الفضائية التي قام بها في عام 1985 كأول رجل فضاء عربي.

وأضاف الموقع أن الأمير سلطان قضى سبعة أيام (بالإضافة إلى ساعة و 38 دقيقة و 52 ثانية) في المدار الفضائي عام 1985 كمتخصص في الحمولة على متن مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري".

ويصف الكتاب، (7 أيام في الفضاء)، تجارب الأمير قبل الإطلاق وأثناءه وبعده.

قال الأمير سلطان، (63 عامًا)، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية  لـ "عرب نيوز": "أعتقد أن هذا هو الشيء الطبيعي الوحيد الذي يجب فعله".

الكتاب مليء بالصور التي تأخذ القراء وراء الكواليس لما تبدو عليه مهمة الفضاء. ويشمل ذكريات شخصية وصور العائلة المالكة طوال رحلته. هناك صور للهدايا التي قدمها له والديه ، مثل نسخة من القرآن الكريم.

كتب المقدمة الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز، الذي يصف بفخر نجاح المهمة وماذا تعني للمملكة. ويشمل أيضًا ملاحظات من الملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان والأميرة سلطانة السديري والدة الأمير سلطان.

بعد عودته من مهمته، استقبل الأمير سلطان بطلاً في العالم العربي. ولا يزال يطير بطائراته الخاصة حول العالم، حيث يتطلع إلى إبقاء شعلة المغامرة حية.

وبحسب الموقع سيتم إصدار كتاب "7 أيام في الفضاء" في المكتبات الكبرى، وهو متاح عبر الإنترنت في متاجر Apple وAndroid .


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