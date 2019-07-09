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"جمعة": يجوز للمرأة منع الإنجاب خوفًا على جمالها

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"جمعة": يجوز للمرأة منع الإنجاب خوفًا على جمالها

الحياة السياسية

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

إيمان هاني

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وجهت سيدة سؤالاً إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلة: "إنها لديها ولد وبنت، وتريد منع الإنجاب مرة أخرى، فهل يجوز ذلك؟".

ورد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على "اليوتيوب"، إنه يجوز للمرأة أن تمنع الإنجاب خوفًا على جمالها.

وأضاف جمعة قائلاً: "خوف المرأة علي جمالها يأتي من خوفها علي بيتها وزوجها وهنا يجوز منع الإنجاب إذا كان الهدف استقرار الأسرة، مستشهدًا بقول الإمام الغزالي: "ويجوز للمرأة حتي خوفا على جمالها".

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