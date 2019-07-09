قائد المنتخب يوجه رسالة بعد الخروج الأفريقي "المذل"

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وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، ولاعب أستون فيلا الإنجليزي، الاعتذار للجمهور بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليًا في مصر، والمستمرة حتى 19 يوليو الجاري.

وكتب المحمدي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية، وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندنا في كل وقت، وبالتوفيق في ما هو قادم".

وودع المنتخب الوطني، كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ16 بالخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىؤ في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة.


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