موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

09 يوليه 2019 - 12:01 م

طالب أحمد موسى، الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بالتعبير عن الرأي العام، خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "تخيل أن أعضاء الاتحاد ممكن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى، خلال الانتخابات المقبلة، ويبقى ولا كأننا عملنا حاجة".



وأكد موسى حدوث تضارب مصالح في عمل أعضاء اتحاد الكرة المستقلين، معلقًا: "بالفم المليان هناك تضارب مصالح خاصة، والجهات المعنية هي المعنية بتحديدها"، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المحامين تقدموا ببلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة.



وتابع موسى قائلاً: "المرة دي غير كأس العالم، الوضع مختلف الآن، فمصر هي المسئولة عن تنظيم البطولة، وما حدث كارثة و لن يمر بسهولة".

