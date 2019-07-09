موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

طالب أحمد موسى، الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بالتعبير عن الرأي العام، خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية.
وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "تخيل أن أعضاء الاتحاد ممكن يرشحوا أنفسهم
مرة أخرى، خلال الانتخابات المقبلة، ويبقى ولا كأننا عملنا حاجة".
وأكد موسى حدوث تضارب مصالح في عمل أعضاء اتحاد الكرة المستقلين، معلقًا: "بالفم المليان هناك تضارب مصالح خاصة، والجهات المعنية هي المعنية بتحديدها"، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المحامين تقدموا ببلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة.
وتابع موسى قائلاً: "المرة دي غير كأس العالم، الوضع مختلف الآن، فمصر هي المسئولة عن تنظيم البطولة، وما حدث كارثة و لن يمر بسهولة".