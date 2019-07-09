قرار عاجل من "التموين" بشأن سعر رغيف الخبز

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الدكتور علي مصيلحي
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إيمان هاني

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التموين

الوقود

الخبر

رغيف الخبز

أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (15) لسنة 2019، والخاص بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1552) لسنة 2019، وبناءً عليه يتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود (السولار) في عملية الإنتاج على النحو التالي:

نوع الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش.

 خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش.

 خبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة المخابز البلدية التي تنتج الخبز البلدي المدعم على النحو الموضح بالمادة الأولى بعد خصم ما يسدد المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

 يشار إلى أن سعر السولار ارتفع إلى 6.75 جنيه/ لتر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار المحروقات، اعتبارًا من الجمعة الماضي، وبناءً عليه أكدت وزارة التموين أنه لا توجد أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، فضلًا عن عدم وجود أي زيادة في أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية.

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