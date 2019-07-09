التحرش بإعلامية شهيرة.. وترد: "ضربته في أماكن حساسة"

كشفت الإعلامية اللبنانية، ريميال نعمة، عن تعرضها لمحاولة اعتداء أثناء دخولها إلى مكان سكنها في مدينة الحازمية، من قبل شابٍ زعم أنّه موظّف "ديليفري".

ونشرت نعمة عبر حسابها على "فيس بوك" فيديو يوثّق لحظة الاعتداء وكيف قاومت الشاب وضربته، ونشرت صورة للوحة الدرّاجة النارية التي كانت بحوزته.

وأرفقت نعمة منشورها بالقول: "هل تعرفون شعور من يحاول لمس اسفنجة ناعمة فيفاجأ بدبابيس فيها تنغرز بين أصابعك... إنّه طعم الخيانة، وهو نفسه شعور الاعتداء عليك عندما تظنّ أنّك بمأمن.. هذا النذل حاول الاعتداء علي البارحة في مدخل البناية التي أسكنها في الحازمية محاولاً الإيحاء أنّه من شباب "الدليفري" حتماً لن أنسى ملامحه... وحتماً لن يستطيع نسيان ضرباتي المتكرّرة على وجهه وأماكن أخرى حساسة.. آخ يا بلدنا".