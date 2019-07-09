الزمر : هذه المفاجأة علمت بها في السجن الحربي

09 يوليه 2019 - 01:26 م

ثمن عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ما قام به القاضي الراحل محمود غراب، والذي حكم على شارب خمر ب ـ" الجلد" وفق الحدود الإسلامية.

وكتب الزمر على حسابه في تويتر : " الخبر أسعدني وأنا فى السجن الحربي عام 1982، حيث حكم القاضي الشجاع محمود غراب، بالجلد على شارب خمر ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فضرب المثل والقدوة في إعلاء كلمة الله تعالى.

وأضاف الزمر : "رحم الله المستشار الشامخ وأسكنه فسيح جناته.. وهو والد المحامي نزار المحامى ".

يذكر أن المستشار محمود غراب ولد في قرية أوسيم بالجيزة، وتخرَّج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس 1962م.

وعمل بالمحاماة، ثم التحق بالقضاء 1978م، وتدرَّج في مناصبه حتى صار رئيساً لمحكمة الاستئناف بطنطا 1991م ، كما انتُدب لتدريس التدريبات العمليَّة بكليَّة الحقوق جامعة القاهرة 1985م.

اشتُهر بإصدار الكثيرَ من الأحكام القضائيَّة التي أثارت ردود أفعال واسعة في الشارع المصري ، حيث قضى بجلد شارب خمرٍ عام 1982م ، وأرسل في انتخابات الرئاسة عام 1987م برقيَّةً إلى رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك يُبايعه فيها على الرئاسة بشرط تطبيق الشريعة الإسلامية.