بالفيديو.. أم ترهن طفلها مقابل وظيفة حكومية

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الإعلامي رامي
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دي إم سي

رامي رضوان

أم

عرض الإعلامي رامي رضوان مقطع فيديو لأم ترهن طفلها مقابل 65 ألف جنيه، حتى يتم توظيفها في مصلحة "سك العملة".

وعلق "رضوان" خلال برنامجه "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، على الواقعة قائلاً: "إن هذه السيدة تدعى "أم محمود" وتبلغ من العمر 32 عامًا، ووقعت ضحية لنصاب وعدها بتعيينها في مصلحة حكومية مقابل 65 ألف جنيه لتسهيل الإجراءات، ولكن أم محمود لم يتوافر معها المبلغ، وبعد تفكير خطر على بالها رهن ابنها محمود صاحب الخمس سنوات، لشخص كي تأخذ منه 65 ألفًا.

وأضاف أن السيدة أخذت المبلغ وذهبت إلى الرجل الذي وعدها بالتعيين وأعطتهم له، وبعد مرور الوقت لم يلتزم الرجل بكلمته ولم يتم تعيينها، وذهبت إلى الشخص الذي رهنت ابنها عنده وطلبت منه الطفل فقال لها "فين الفلوس"، ولم تجد ابنها عنده.

وتابع رضوان، أن هذه السيدة قامت بتقديم بلاغ لقسم الشرطة، وعلى الفور تحرك رجال الأمن لإنقاذ الأم وطفلها، وبعد تحركهم وصلوا إلى صديق الشخص الذي أعطى لأم محمود المبلغ، ووجدوا الطفل هناك، وأعادوا الطفل إلى أمه.

 وواصل حديثه  أن هذه السيدة فعلت ذلك بسبب جهلها، وبسبب فعلها لذلك وقعت ضحية لشخصين نصابين، الأول وعدها بالتوظيف، والآخر استغل ظروفها ورفض تسليم طفلها إلا بعد أن يحصل على أمواله، موجهًا رسالة إلى الأم قائلاً: "ترهني ضناكي عشان شغل معرفش إيه نوعية المشاعر اللي عندك.. ومهما كان ضيقة الحال مفيش حد يرهن ابنه مهما كانت الإغراءات والظروف".

شاهد الفيديو..

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