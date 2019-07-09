» أول رد من"عبد الغنى" على هروبه خارج مصر

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وكالات أحمد الشربينى

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بلاغ ضد اتحاد الكرة

هروب مجدى عبد الغنى

أكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن ضبطه في برج العرب بالإسكندرية أثناء محاولة هروبه خارج البلاد.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات صحفية "والله نايم في البيت".

كان النائب العام تلقى أمس، بلاغا من محام يتهم فيه مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة، ببيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بالسوق السوداء، مستندا إلى ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، بعنوان "فضيحة مدوية تؤكد تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم


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