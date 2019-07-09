شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح اغلبها شماليه غربيه معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فتكون:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة