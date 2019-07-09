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إخلاء أكبر مسجد في ألمانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة

عرب وعالم

مركز الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية
مركز الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية

خالد الشرقاوي - وكالات

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مجهولون يعتدون على مسجد غربي ألمانيا

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، مركز الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) الذي يضم أكبر مساجد البلاد، بعد تلقيها بلاغًا بوجود قنبلة فيه.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" نقلا عن مصادر في المركز، الثلاثاء، أن الأخير تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من منظمة يمنية تدعى "Volsfront "، تشير إلى زرع قنبلة في مركز الاتحاد، الواقع في مدينة كولونيا (غرب).

وأوضحت المصادر ان إدارة المسجد أبلغت الشرطة بالأمر، مادفع الأخيرة لإخلاء المركز الذي يضم مسجد "كولونيا المركزي"، وإغلاق الشوارع المؤدية إليه للتحقق من صحة التهديد.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعدًا لظاهرة "الإسلاموفوبيا" بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.

فقد وثقت الشرطة الألمانية، العام الماضي، أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية، ورسائل تهديد، واعتداءات بدنية، إضافة إلى ارتكاب هجمات ضد المساجد.

وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 مليون مسلم، بينهم 3 مليون من أصل تركي.


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