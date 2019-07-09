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أمريكا تفرض رسومًا جديدة على واردات الصلب من الصين

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الحرب التجارية بين أمريكا والصين
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خالد الشرقاوي - وكالات

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أمريكا تلغي رسوم واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك

قررت الولايات المتحدة، فرض رسوم على واردات الصلب من الصين والمكسيك، لكون المصدرين في البلدين "يتلقون دعما كبيرا للغاية، مما يؤثر" على الشركات الأمريكية والعاملين بها.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مصدري الصلب في الصين يتلقون دعما يتراوح بين 30.30 إلى 177.43 بالمئة، وفي المكسيك إلى نسبة أقصاها 74.01 بالمئة.

وأشار البيان أن مصدري الصلب في كندا، يحصلون على دعم عند مستويات الحد الأدنى التي تتراوح بين 0.12 و0.45 بالمئة.

وأوضح البيان أنه "بناءً على هذه النتائج الأولية، ستقوم وزارة التجارة بتوجيه الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بجمع الرسوم من مستوردي الصلب من الصين والمكسيك"، دون مزيد من التفاصيل عن التوقيت أو نسبة الرسوم.

وفي 2018، بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من الصلب من كندا 722.5 مليون دولار، ومن الصين 897.5 مليون دولار، ومن المكسيك 622.4 مليون دولار.

وكشف البيان أنه منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب مهام مسؤوليتها مطلع 2017، شرعت وزارة التجارة الأمريكية في إجراء 172 تحقيقا جديدا بمجال مكافحة الإغراق، بزيادة 219 بالمئة عن الفترة المماثلة في الإدارة السابقة عليها.

وتعتبر الوزارة أن قوانين مكافحة الإغراق توفر للشركات والعمال الأمريكيين "آلية مقبولة دوليا للسعي إلى التخفيف من الآثار الضارة للتسعير غير العادل للواردات إلى البلاد".

ومطلع يونيو 2018، فرضت الولايات المتحدة، رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وأقر ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف لمصلحة "الأمن القومي" الأمريكي.


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