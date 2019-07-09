مصر: توتر قادم في المنطقة بسبب تركيا

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التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

خالد الشرقاوي - متابعات

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أكدت مصر ضرورة عدم التصعيد التركي بشأن التنقيب عن الغاز والبترول داخل المياه الإقليمية لدولة قبرص، مشددة على أهمية الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وأبدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، قلقها، لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، مشيرة إلى أن ذلك يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها أن تزيد درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها. 

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.




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