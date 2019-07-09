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مصر تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا ورومانيا

الحياة السياسية

القمح
القمح

خالد الشرقاوي - متابعات

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على شراء 240 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية منهم 180 ألف طن قمح روماني و60 ألف طن قمح أوكراني، والشحن من 10 إلى 20 أغسطس المقبل.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

كما يجرى فرز القمح الوارد بمعرفة اللجنة المشكلة لكل مورد على حدى، طبقًا للبيانات المدونة ببطاقة الرقم القومى الخاص به، وطبقًا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة وتسليم صورة منه للمورد لمطابقته على أصل المحضر الموجود، وأن يجرى تجميع المستندات الخاصة بكل عميل لاستخراج الشيك أو السداد للمورد خلال 48 ساعة.

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