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أكثر من 1000 قتيل و5 آلاف مصاب نتيجة الهجمات على طرابلس

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خالد الشرقاوي - متابعات

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لقى أكثر من 1000 شخص مصرعه وأصيب ما يزيد عن 5 آلاف آخرين خلال 3 أشهر في ليبيا، إثر الصراع بين الأطراف المتنازعة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في بيان، الثلاثاء، أنّ "1048 شخصا لقوا مصرعهم في ليبيا منذ أبريل الماضي، بينهم 106 مدنيين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كما أوضحت أنّ الصراع القائم للسيطرة على العاصمة الليبية أسفر عن إصابة "5558 شخصا بينهم 289 مدنيا".

والجمعة، كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي نفذته طائرات حربية تابعة لمليشيات اللواء الليبي المتقاعد حفتر، واستهدف مركزا لإيواء مهاجرين غير منطقة تاجوراء شرقي طرابلس، إلى 53 قتيلا و130 جريحا.

وفي 4 أبريل الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.

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