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وفاة الرئيس الأرجنتيني الأسبق "فرناندو دي لا روا"

عرب وعالم

الرئيس الأرجنتيني الأسبق، فرناندو دي لا روا
الرئيس الأرجنتيني الأسبق، فرناندو دي لا روا

خالد الشرقاوي - وكالات

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توفي الرئيس الأرجنتيني الأسبق، فرناندو دي لا روا، فجر الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عام بعد صراع طويل مع المرض.

وفي بيان، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري عن حزنه لوفاة "دي لا روا".

وأضاف أن "مساره -الرئيس الأسبق- الديمقراطي يستحق الاعتراف به من قبل جميع الأرجنتينيين".

في سياق متصل، أعلنت الأرجنتين الحداد الوطني لمدة 3 أيام لوفاة دي لا روا، إلا أن المراسم العسكرية المتعلقة باحتفالات يوم الاستقلال الموافق 9 يوليو لم تلغ بسبب الحداد.

يشار أن دي لا روا ولد بمدينة قرْطُبَة شمال غربي العاصمة بوينوس آيريس في 1937، وبدأ حياته السياسية عبر حزب الاتحاد المدني الراديكالي.

وخلال توليه منصب الرئاسة في الفترة الممتدة من 1999 إلى 2001، واجهت الأرجنتين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها عقب رفض صندوق النقد الدولي منح الأرجنتين قروض إضافية.

واضطر دي لا روا لمغادرة منصبه بعد مقتل العشرات جراء أعمال عنف اندلعت في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.


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