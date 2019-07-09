بالصور.. مواعيد مباريات دور الـ 8 بأمم أفريقيا

تنطلق مباريات دور 8 في كأس أمم أفريقيا 2019 ، غدًا الأربعاء، بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 خلال الأيام الأربع الماضية.

واكتمل عقد تأهل 8 منتخبات آخرها منتخب تونس الذي خطف البطاقة الأخيرة من غانا باستاد الإسماعيلية مساء الاثنين، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية القوت الأصلي والإضافي بنتيجة 1 - 1.

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات المتأهلة على راحة غدا، الثلاثاء وتستأنف مباريات البطولة يومي الأربعاء والخميس.

ويكون موعد مباريا دور 8 من أمم إفريقيا كالتالي:

الأربعاء 10 يوليو :

السنغال × بنين، 6 مساء بملعب الدفاع الجوي.

نيجيريا × جنوب أفريقيا، 9 مساء باستاد القاهرة.

الخميس 11 يوليو :

الجزائر × كوت ديفوار 6 مساء باستاد السويس

تونس × مدغشقر، 9 مساءًا بملعب السلام

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