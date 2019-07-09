» مقتل 5 في هجوم لـ"داعش" على حقل نفطي بليبيا

هاجم مسلحون يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابي الأربعاء، بوابة حقل نفطي، جنوب شرقي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 5، بينهم 3 من عناصر التنظيم، بحسب إعلام محلي.

وذكرت قناة "218 نيوز" (خاصة) أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي نفذوا هجومًا على بوابة حقل الزويتينة (تبعد 15 كيلومترًا عن مدينة زلة).

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" (خاصة) عن مصادر محلية القول إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحراسة، واختطاف 4 آخرين، إلى جانب مقتل 3 من عناصر التنظيم، أحدهم قيادي يُدعى أحمد بن ناصر.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من ظهور مسلحين يتبعون تنظيم داعش الإرهابي في تسجيل مصور قالوا إنه في صحراء ليبيا يتوعدون قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



