  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
البطالة

لكل العاطلين.. اعرف شروط حصولك على بدل بطالة

عمرو وردة

تعليق مفاجئ لـ«عمرو وردة» بعد هزيمة المنتخب

فيديو عن الشباب المصري يبكي المغاربة

شاهد.. فيديو عن شهامة الشباب المصري يبكي المغاربة

أرشيفية

أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية وتحذيرًا عاجلًا

أرشيفية

بالصور.. مواعيد مباريات دور الـ 8 بأمم أفريقيا

الذهب

الذهب يتراجع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم

التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

مصر: توتر قادم في المنطقة بسبب تركيا

وزير التربية والتعليم

«التعليم»: مفاجأة في العينة العشوائية لامتحان الجبر والهندسة

السعودية

قريبًا.. السعودية تقر نظامًا جديدًا طال انتظاره

تعليق مفاجئ لـ«عمرو وردة» بعد هزيمة المنتخب

الرياضة

عمرو وردة
عمرو وردة

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"الباز" لاتحاد الكرة: "يا فرحة الإخوان فينا"

#

شوبير يكشف دور "صلاح" في إعادة "وردة" لمعسكر المنتخب

#

فنانة شهيرة ترد على رسالة عمرو وردة لها: حسبي الله ونعم الوكيل

#

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

مصر

تعليق

منتخب

عمرو وردة

نشر عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليونانى ومنتخب مصر، تعليق مفاجئ، بعد هزيمة مصر أمام جنوب أفريقيا وخروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا، كما قام بغلق التعليقات على منشوره.

وجاء نص رسالة عمرو وردة كالتال: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به.. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكي وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الكاف" يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان
» السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري
» مقتل 3 أطفال وامرأة في قصف للنظام السوري على إدلب
» التضامن تتمسك بوضع حد أقصى للمعاشات بالقانون الجديد
» مقتل 5 في هجوم لـ"داعش" على حقل نفطي بليبيا
» تعرف على موعد مؤجلات الدوري بعد الخروج من إفريقيا
» وفاة الرئيس الأرجنتيني الأسبق "فرناندو دي لا روا"
» مثل العهد القديم.. كويتي يخوض معاركه بالسيف
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
» تجديد حبس «العليمي ومؤنس والعقباوي» بتهمة «تنظيم الأمل»
» تعرف على جداول مواعيد القطارات الجديدة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة