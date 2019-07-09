رسميًا.. الجبلاية تحدد موعد فتح قيد اللاعبين

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اتحاد الكره

قيد اللاعبين

قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلى للدوري المصري يوم 29 يوليو الجارى رسميًا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز لينتهى الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.

جاء ذلك بعد تقديم مواعيد مباريات الدوري المؤجلة، بعد وصول خطاب من "كاف"، برفض مد مواعيد القيد الأفريقى حتى الخامس من أغسطس، حيث تقرر تقديم موعد مباراة الأهلي والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلًا من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس الإثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدوري المصري إلى 5 أغسطس، وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.


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