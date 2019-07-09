المتحدث العسكري السابق يكشف حقيقة علاقته بـ"دابسي"

قالت الإعلامية إيمان أبوطالب، زوجة العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، إنه لا توجد أي علاقة تجمعها وزوجها بشركة «دابسي».



وأضافت «أبوطالب» في تصريح نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «قدمنا اعتذارنا عن تولى منصب المستشار الإعلامي لي، واعتذار العميد محمد سمير عن منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة يوم 7 يوليو الجاري بعد الاتفاق على الأمر بداية الشهر».