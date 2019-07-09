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"أبو ريدة" يزف بشرى سارة للأندية المصرية

الرياضة

هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة

المصريون ووكالات

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أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ 30 يونيو الماضي.
وأضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف إنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الأفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي الأفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية.

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