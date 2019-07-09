» صفقة أمريكية قطرية في مجال البتروكيماويات

09 يوليه 2019 - 11:58 م

أعلنت شركة «شيفرون فيليبس» الأمريكية للكيميائيات عن عقد صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة «قطر للبترول».



وذكرت الشركة الأمريكية في بيان لها أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع «USGC II» للبتروكيماويات في قطر.



ويتضمن المشروع بناء وحدة للتكسير البخاري للايثيلين بطاقة ألفي كيلو طن في السنة، ووحدتين للتكسير البخاري للبولي إيثيلين بطاقة ألف كيلو طن في السنة لكل واحدة منهما.



وتمتلك الشركة الأمريكية حصة 51 بالمائة في المشروع، وتعود الـ 49 بالمائة المتبقية إلى «قطر للبترول». وستتولى «شيفرون فيليبس» إدارة المشروع وستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.



ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 9 آلاف من فرص العمل.

