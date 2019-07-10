» الكشف عن حقيقة تسبب أقراص منع الحمل بالسرطان

10 يوليه 2019 - 12:15 ص

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن أقراص منع الحمل آمنة وليست لها أي خطورة على صحة المرأة.



وأكد "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تناول أقراص منع الحمل لا يتسبب في الإصابة بالسرطان.



وأضاف أن وسائل منع الحمل آمنة تماما، موضحا أن تحديد نوعية الوسيلة لابد أن تكون بواسطة الطبيب.



ونوه مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أهمية مضاعفة الوعي بخطورة الزيادة السكانية، لأننا لن نشعر بثمار التنمية الاقتصادية بسبب الزيادة السكانية.

