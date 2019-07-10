مفاجأة مدوية بشان الزيادة السكانية السنوية في مصر

10 يوليه 2019 - 12:18 ص

قال د.عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن 2011 أثرت على الزيادة السكانية في مصر.



وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزيادة السكانية في مصر تعادل نصف الزيادة بقارة أوروبا في العام.



وأشار إلى أن الزيادة السكانية في مصر تعادل 7 أضعاف الزيادة في إيطاليا.

