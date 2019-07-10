» حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر

10 يوليه 2019 - 01:00 ص

نشب حريق ، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة.. وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء لموقع الحريق, للسيطرة على النيران وتحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم.

