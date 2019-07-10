» مؤسس "أبل": يجب أن تحذفوا "فيس بوك" فورًا

10 يوليه 2019 - 06:26 ص

طالب ستيف وزنياك - أحد مؤسسي شركة "أبل" مع ستيف جوبز - الناس بضرورة حذف تطبيق "فيس بوك" وحسابهم على الموقع الأزرق.



ووفق ما ذكرت صحيفة "الإندبنديت" البريطانية، اتهم "وزنياك" شركة فيسبوك بأنها تغزو خصوصية الناس، وأن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي المغادرة.



كما أشار ستيف وزنياك، -الذي أسس "أبل" مع ستيف جوبز-، إلى أن الهواتف الذكية قد تتنصت على أصحابها، وأكد أنه لا توجد طريقة تقريبًا لإيقافها.



وحذف وزنياك، حسابه من "فيسبوك" العام الماضي، في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا". وحث أي شخص آخر يشعر بالقلق إزاء خصوصيته على فعل الشيء نفسه.



كما قال ستيف زونياك لموقع "تي إم زد"، "لكن بالنسبة لكثيرين مثلي، فإن توصيتي لمعظم الناس أن يجدوا طريقة للتخلص من فيسبوك".

كما أوضح: "هناك أجهزة منها تقيس نبضات القلب بالليزر الآن، كما يمكنها الاستماع إليك عبر العديد من الأجهزة، ومن يعرف إذا كان هاتفي الخلوي يتنصت علي الآن؟ ولا ننسى أن موقع "أليكسا" تطوله هذه الاتهامات في الآونة الأخيرة".



وأضاف "أنا قلق لأن المستخدم يجري محادثات معتقدًا أنها خاصة، ويقول كلمات لا ينبغي الاستماع إليها حقًا، لأنه لا يتوقع ذلك. لكن لا توجد وسيلة لإيقاف ذلك".



كما أن على شركات التواصل الاجتماعي أن تقدم للناس القدرة على الدفع إذا أرادوا الحفاظ على خصوصية بياناتهم ، بدلاً من استخدامها لبيع الإعلانات.