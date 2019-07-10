أول رد من أحمد فلوكس عن أنباء تطليقه لـ"هنا شيحة"

10 يوليه 2019 - 07:44 ص

رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة هنا شيحة.



وبعد ازدياد حدة الشائعة ، وجه "فلوكس" رسالة عبر "انستجرام" إلى داعميه في فيلم الممر وعلى رأسهم زوجته الفنانة هنا شيحة ، وهو ما ينفي شائعة الانفصال.



ونشر "فلوكس" صورا لهنا شيحة والفنانة بشرى فضلا عن أولاده.



وعلق فلوكس، على الصور: "القلوب الطاهرة اللي بشكر ربنا عليهم اللي في حياتي، الأصدقاء والحبايب والأقارب، دول اللي سبب نجاحي، ودول اللي بهديهم نجاح دوري في فيلم الممر".

وأضاف: "كانوا من أكثر الداعمين لي.. وفي أشخاص تانيين بس للأسف مش لاقي صور ليهم عندي، مقربين ليا قوي، بشكرهم من كل قلبي".