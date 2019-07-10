» سر امتناع زوجة "صلاح" عن حضور مبارياته مع المنتخب

10 يوليه 2019 - 07:50 ص

ينتظر النجم المصري محمد صلاح حدثًا سعيدًا خلال الأشهر المقبلة ، لكن هذه المرة على المستوى الأسري وليس الكروي.



كشف مصدر مقرب من محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، إن زوجة الأخير ماجي صادق حامل في الشهر الثاني، مؤكدا أنها ستقيم مع والدتها في قرية نجريج بمحافظة الغربية "حسب هن".

وأضاف المصدر أن "ماجي" لن تتمكن من التواجد مع زوجها، خلال مبارياته المقبلة، لحين مرور فترة شهور الحمل الأولى، لافتا إلى أن الحمل كان السبب الرئيسي لابتعاد "ماجي" عن المدرجات لمساندة زوجها في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن "ماجي" خضعت لفحوصات طبية عدة، في أماكن متعددة حول العالم، مشيرا إلى أنها واجهت صعوبات في الإنجاب والحمل خلال السنوات الماضية.

ومن جهة أخرى، تشعر والدة محمد صلاح بسعادة البالغة بنبأ الحمل، حيث كانت في انتظار هذا الخبر منذ فترة، بحسب المصدر.

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي صادق، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح حيث قابل منتخب مصر نظيره الزيمبابوي، أو بقية مباريات المنتخب قبل خروجه من البطولة بحسب "هن".

آخر ظهور علني لماجي

آخر ظهور لماجي كان في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول وتوتنهام، انتهى لصالح الريدز، ليحقق بذلك كأس دوري أبطال أوروبا، بهدفين سجل صلاح أحدها بضربة جزاء، مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الإسبانية، مدريد.