» كلاب فنان شهير تثير الجدل بعد نشر صورتها

أحمد عادل شعبان
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة تجمعه بكلابه أثناء استحمامهم الثلاثة سويا بأحد الشواطيء بمصر .
وظهرت الكلاب سعيدة مع "فهمي" المعروف بعشقه لتربية الكلاب حيث أنه يقوم بتربية أعداد كبيرة منها في منزله.
وأثارت كلاب "فهمي" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سخر النشطاء من اهتمام "فهمي" بكلابه ، وقال أحدهم: "الكلاب راحت صيفت وأنا لسة" .. وقال "آخر: "عشان كده لايق عليك كلب بلدي" في إشارة إلى فيلم "فهمي" الشهير.
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