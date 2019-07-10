» مانويل جوزيه: الأهلي تفاوض معي لقيادة الفريق

10 يوليه 2019 - 08:43 ص

كشف مانويل جوزيه - المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي - عن دخول إدارة الأحمر في مفاوضات معه قبل عام لتولي قيادة الفريق.



وقال "جوزيه" في حوار صحفي: "إذا سألتني عن أسباب عدم وجود دوري لي فالقلعة الحمراء فهذا السؤال يجب أن يوجه للإدارة وليس لي".



وأضاف: "قبل عام تواصلوا معي لكن العرض المادي الذي قدموه كان هزيلا جدًا" حسب "سوبر كورة".



وتابع: "علاقتي بالخطيب احترافية .. لكن العرض الذي قدمه لي كان أشبه بـ"التطفيش" فالراتب الذي طرحوه لم يكن يكفي المساعدين فقط.



