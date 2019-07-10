» لاعب كرة قدم يفقد بصره

10 يوليه 2019 - 09:32 ص

تسبب العدسات اللاصقة في فقدان لاعب كرة قدم بريطاني 29 عامًا، بصره في العين اليمنى بعد أن استحم مرتديًا عدساته الطبية اللاصقة، وفقًا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وشعر "نيك همفريز" بآلام في عينه في عام 2018، أجرى على إثرها فحصا بحثا عن أي نوع من الالتهابات، وجاءت النتيجة إيجابية لتؤكد إصابته بالتهاب القرنية، وهي عدوى من جرثومة صغيرة تتواجد في المياه، قادرة على الوصول للعين من خلال الجروح الصغيرة والسطحية والتي تحدثها العدسات عادة.

ولم يستطع الأطباء إيقاف مضاعفات الالتهاب وفقد اللاعب بصره إثر ذلك.

وخضع "همفريز" لعملية جراحية للتخلص من الالتهاب، وينوي القيام بعملية أخرى لزراعة القرنية.

ويزيد غسل أو تعقيم أو حفظ العدسات اللاصقة بمياه الصنبور من فرص الإصابة بالتهاب القرنية.