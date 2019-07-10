تصادم مقاتلتين قطريتين ونجاة الطيارين

10 يوليه 2019 - 09:43 ص

أفادت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع القطرية إعلانها تصادم طائرتَي تدريب عسكريتين، اليوم الأربعاء، ونجاة طيارَيْهما بعدما قفزا منهما.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام.

وجاء ببيان للوزارة على حسابها على "تويتر" أنه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.