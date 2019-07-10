"مجزرة مروعة" 16 طفل وسيدة.. السبب صادم

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نساء

أطفال

مجزرة

غينيا الجديدة

وقعت مجزرة مروعة في جمهورية بابوا غينيا الجديدة، وهي دولة تقع بجوار إندونيسيا وأستراليا، والتي راح ضحيتها العديد من السيدات والأطفال، في واحدة من أسوا أعمال العنف القبلي,

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد وقعت المجزرة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي في قرية صغيرة بإقليم هيلا وسط البلاد.

ونقلت عن ضابط في الشرطة أنه من بين الضحايا الـ16 ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و15 عاما، وثمانية نساء بينهم اثنتان من الحوامل.

كما طال الهجوم قرية صغيرة تدعى "كريدة"، التي يسكنها فقط 800 شخص.

وبحسب رواية أحد شهود عيان للصحيفة فإنه سمع صوت طلقات الرصاص، ثم رأى عددا من المنازل تحترق، قبل أن يفر من المكان وعندما عاد شاهد أمرا مرعبا، إذ قال إنه رأى جثثا مقطعة ومنازل محترقة.

وأظهرت بشاعة الجريمة، أنه كان من الصعب معرفة إذا ما كانت هذه الأجزاء تعود إلى هذه الضحية أو تلك، لكن الوجوه فقط هي التي كان بالوسع التعرف عليها عقب المجزرة المروعة.

واتهم شاهد عيان "أعداءً" لم يسمهم بالوقوف وراء الجريمة، مشيرا إلى احتمال ارتباطها بالعنف القبلي.

وتقول السلطات إن إقليم هيلا وغيره من المناطق في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة تعرضت للعنف القبلي في السنوات الأخيرة،


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