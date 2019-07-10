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ولادة أول طفلة من رحم امرأة متوفاة

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متابعات - أمينة عبد العال

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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ولادة أول طفلة من رحم امرأة متوفاة، وسبق لها الإنجاب في أمريكا الشمالية.

وأعلنت عيادة كليفلاند كلينك بولاية أوهايو الأمريكية أن الطفلة ولدت الشهر الماضي بالمستشفى لأم في الثلاثينيات من عمرها، حيث خضعت الأم لتجربة بحثية شملت 10 نساء مصابات بعقم عامل الرحم، ما يعني أنهن ليس لديهن أرحام.

وأكمل فريق البحث خمس عمليات زراعة، نجحت من بينها ثلاث عمليات، من ضمنها تلك التي أدت إلى ولادة هذه الطفلة.

والمرأتان الأخريان تنتظران نقل الأجنة، بينما تنتظر نساء أخريات إجراء عملية الزراعة.

وولد أكثر من عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم بواسطة رحم مزروع، إلا أن هذه التجربة تعد مختلفة عن البرامج الأخرى وذلك لاستخدام أرحام متبرعين توفوا حديث فقط.


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