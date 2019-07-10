» "جوزيه" يكشف كواليس علاقة "صلاح" بالأهلي

10 يوليه 2019 - 11:53 ص

كشف مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وصانع الإنجازات، عن علاقة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بالنادي الأهلي.

وقال في حوار أجرته معه جريدة اليوم السابع، بعدما وجه له سؤالًا عن رأيه في محمد صلاح: "صلاح لاعب كبير ومهم جدًا لمنتخب ونادي ليفربول، وأتذكر توقيعه للنادي الأهلي موسم 2012".

وأضاف: "صلاح وقع للنادى الأهلى فى عام 2012 بعدما هبط فريقه إلى الدرجة الثانية، إلا أن إلغاء الدورى فى عام 2012 أبقى على المقاولون فى البطولة، ومن ثم تراجع رئيس ناديه عن قرار بيعه".