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سعوديون يطالبون بحظر "PUBG"

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ببجى
ببجى

متابعات حنان حمدتو

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السعودية

ببجى

تصدر هاشتاج "حظر PUBG في السعودية" قائمة الهاشتاجات في المملكة العربية السعودية بعد المطالبات بمنع اللعبة الأكثر انتشارًا في الدولة.

وبحسب موقع "المواطن"، فإن عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين طالبوا بحظر اللعبة، مؤكدين أنها تدعو إلى العنف وترتبط ارتباطًا وثيقًا بجرائم القتل والانتحار وبخاصة بين المراهقين.

وكانت دول عربية أخرى سباقة في حظر اللعبة كالعراق والأردن، حيث قرر البرلمان العراقي في اجتماع له بوقت سابق حظر عدد من الألعاب من ضمنها "PUBG " بسبب تأثيرها السلبي على الشباب.

كما أعلنت هيئة الاتصالات الأردنية منع اللعبة في المملكة وذلك بعد الشكاوى المتعلقة بسلبياتها على المجتمع.

وصدرت لعبة "ببجي" القتالية في عام 2017، وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل "ويندوز" و"إكس بوكس وان"، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف الذكية على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".


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